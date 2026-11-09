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Politică

Planul PSD pentru reorganizarea României: Comune comasate, orașe retrogradate și până la 18.000 de aleși locali mai puțin

f Scris de florin pușcaș
Planul PSD pentru reorganizarea României: Comune comasate, orașe retrogradate și până la 18.000 de aleși locali mai puțin
Aosom
PSD pregătește o reorganizare administrativ-teritorială mult mai amplă decât comasarea comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori

Sursa: Stiri Pe Surse

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