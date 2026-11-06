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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Planurile militare ale României: Mai mulți soldați americani, fabrică Sig Sauer și investiții în drone. Probleme cu sistemul MEROPS

o Scris de oana antipa
Planurile militare ale României: Mai mulți soldați americani, fabrică Sig Sauer și investiții în drone. Probleme cu sistemul MEROPS
Aosom
România a solicitat Statelor Unite consolidarea permanentă a prezenței militare americane la Baza Mihail Kogălniceanu și în alte puncte strategice din țară. În paralel, Ministerul Apărării Naționale (MApN) încearcă să deblocheze un proiect comun cu Ucraina pentru producția de drone.

Sursa: Mediafax Ro

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