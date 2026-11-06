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Politică

Pleacă șeful Pentagonului și Marco Rubio după înfrângerea republicanilor? Reacția Casei Albe

d Scris de doinița manic
Pleacă șeful Pentagonului și Marco Rubio după înfrângerea republicanilor? Reacția Casei Albe
Aosom
Casa Albă a venit cu precizări după zvonurile privind demisiile șefului Pentagonului și ale lui Marco Rubio, în urma înfrângerii republicanilor.

Sursa: Dcnews

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