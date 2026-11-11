Ploi de până la 60 l/mp și vânt cu rafale de 90 km/h în România: ANM a emis cod galben de vreme severă până joi seară

AdministrațiaNațională de Meteorologie a emis o informare de ploi și vânt, valabilă între 11 și 13 noiembrie 2026, precum și un cod galben pentru Banat, sudul Crișanei și zonele montane din vest. Cantitățile de apă pot depăși 60 l/mp, iar rafalele de vânt vor ajunge la 90 km/h. În București, vineri sunt prognozate 25 de grade Celsius.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗