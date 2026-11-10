PNL a vrut să-l schimbe pe Răzvan Prișcă din Comisia parlamentară de control al SRI. Propunerea Florin Roman a fost respinsă

PNL a solicitat, marţi, Parlamentului, înlocuirea deputatului PNL Răzvan Sorin Prişcă în Comisia comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii cu un alt liberal, Florin Roman. Cererea a fost respinsă prin vot, de plenul reunit, cu 151 voturi pentru şi 228 împotrivă. Pentru că nu a fost înregistrat numărul necesar de voturi, Răzvan Prişcă rămâne reprezentantul PNL în comisie.

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