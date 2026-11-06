PNL se opune modificării Legii partidelor politice în forma propusă de AEP. Liberalii susțin că proiectul ar putea favoriza interesele electorale ale PSD și cer ca modificările să fie discutate în Parlament. Totodată, PNL anunță că va propune o lege pentru depolitizarea conducerii AEP. Liberalii contestă implicarea AEP în elaborarea noilor reguli și susțin că […] The post PNL acuză PSD că vrea să schimbe regulile jocului politic prin AEP. Liberalii resping modificarea legii partidelor appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗