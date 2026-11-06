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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

PNL contestă proiectul AEP privind legea partidelor politice și cere depolitizarea instituției

r Scris de redacția ziar piatra-neamț
PNL contestă proiectul AEP privind legea partidelor politice și cere depolitizarea instituției
Aosom
PNL nu susține proiectul AEP privind legea partidelor politice și anunță o inițiativă pentru depolitizarea conducerii instituției. Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Sursa: Ziar Piatra Neamț

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