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Politică

PNL face primul pas oficial pentru formarea polului de dreapta. Negocieri de fuziune aprobate de conducerea partidului

a Scris de adrian ilie
PNL face primul pas oficial pentru formarea polului de dreapta. Negocieri de fuziune aprobate de conducerea partidului
Aosom
Conducerea PNL a aprobat, duminică, începerea construcției unui „pol de modernizare”, primul pas fiind începerea discuțiilor privind fuziune cu partidul fostului premier Ludovic Orban, Forța Dreptei. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că Biroul Politic Național al PNL a votat „cu o foarte largă majoritate” două puncte: Decizia anunțată de Ciucu …

Sursa: Hotnews

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