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Politică

PNL, în pragul pierderii identității politice: Un lider acuză transformarea partidului într-o anexă a USR și dezvăluie amenințările primite din interior

a Scris de alice draghici
PNL, în pragul pierderii identității politice: Un lider acuză transformarea partidului într-o anexă a USR și dezvăluie amenințările primite din interior
Aosom
Alin Tișe acuză că PNL a devenit o anexă a USR, și-a pierdut electoratul și s-a rupt de propriii membri. Liberalul susține că a fost amenințat cu excluderea.

Sursa: Stiri Pe Surse

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