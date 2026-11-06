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Politică

PNL intervine în scandalul dintre Adrian Țuțuianu și USR / Liberalii acuză interese electorale ale PSD și cer depolitizarea AEP

a Scris de alexandra cruceru, redactor
PNL intervine în scandalul dintre Adrian Țuțuianu și USR / Liberalii acuză interese electorale ale PSD și cer depolitizarea AEP
Aosom
Partidul Național Liberal (PNL) respinge proiectul de modificare a legii partidelor politice în forma prezentată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și acuză riscul ca noile prevederi să servească intereselor electorale ale PSD.

Sursa: Stiri Pe Surse

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