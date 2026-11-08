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Politică

PNL pune bazele unei noi construcții politice pentru 2028. Bolojan pregătește un pol de centru-dreapta și deschide negocierile cu Forța Dreptei

a Scris de alice draghici
PNL pune bazele unei noi construcții politice pentru 2028. Bolojan pregătește un pol de centru-dreapta și deschide negocierile cu Forța Dreptei
Aosom
PNL începe negocierile pentru absorbția Forța Dreptei și pregătește Polul Modernizării pentru 2028. Partidul vrea să recupereze și sume din contracte.

Sursa: Stiri Pe Surse

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