PNL îl acuză pe șefului Autorității Permanente Electorale (AEP), Adrian Țuțuianu – PSD-ist notoriu care să dă independent odată cu ocuparea acestei funcții -, că are interese cu proiectul de modificare a legii partidelor politice. Astfel, liberalii au anunțat vineri că nu vor susține această inițiativă legislativă publicată în transparență decizională de Țuuianu încă din [...] The post PNL respinge proiectul lui Țuțuianu, șeful AEP, de modificare a Legii partidelor politice: „Reflectă interesele electorale ale PSD” first appeared on Secunda Tv.

Sursa: Secunda Tv Citește mai departe la sursa originală ↗