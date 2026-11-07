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Politică

PNL și USR, negocieri intense: cum se pregătesc pentru alegerile din 2028

d Scris de dana bărăgan
PNL și USR, negocieri intense: cum se pregătesc pentru alegerile din 2028
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Sunt controverse uriașe după ce Radu Miruță a anunțat că PNL și USR vor să candideze împreună la alegerile parlamentare din 2028. Însă, în același timp, apar mai multe atacuri chiar de la vârful celor două partide. Ciprian Ciucu i-a atacat dur pe memrbii USR, pe care i-a numit agitați, iar ulterior Clotilde Armand a sărite să apere partidul din care face parte, relatează Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea

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