 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

PNL vrea să lupte cu PSD și AUR la următoarele alegeri cu o alternativă politică „pe modelul Alianței DA din 2004”

c Scris de cristian matei
PNL vrea să lupte cu PSD și AUR la următoarele alegeri cu o alternativă politică „pe modelul Alianței DA din 2004”
Aosom
Deputatul liberal Robert Sighiartău a dat detalii, luni, despre planul Partidului Național Liberal pentru viitoarele alegeri, după ce conducerea PNL a decis să înceapă negocierile pentru fuziunea/absorbția cu partidul Forţa Dreptei.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech