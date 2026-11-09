PNL vrea să lupte cu PSD și AUR la următoarele alegeri cu o alternativă politică „pe modelul Alianței DA din 2004”

Mark Rutte: Mă voi îmbăta cu Volodimir Zelenski atunci când se va termina războiul din Ucraina. Ne vom face praf! 09 Nov 2026

SĂRĂCIA NU E LA FEL PENTRU TOȚI! De la București până în Buzău, contribuabilul a devenit sponsorul permanent al incompetenței, fără drept la explicații. JUSTIȚIABILII ÎȘI RECÂȘTIGĂ DREPTATEA, IMAGINEA ȘI, UNEORI, BANII, ÎN TIMP CE CONTRIBUABILII PLĂTESC GREȘELILE… ALTORA! 09 Nov 2026