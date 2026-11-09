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Politică

PNL vrea să recupereze de la foștii lideri de partid banii pentru facturile neachitate

o Scris de oleg ghilas(
PNL vrea să recupereze de la foștii lideri de partid banii pentru facturile neachitate
Aosom
Biroul Politic Național al PNL a aprobat inițierea procedurilor de recuperare a sumelor aferente facturilor neachitate sau contractelor încheiate fără respectarea prevederilor statutare. Partidul trebuie să restituie statului peste 14 milioane de lei, bani folosiți pentru campania de promovare a fostului președinte al formațiunii, Nicolae Ciucă.

Sursa: Monitorul Cluj

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