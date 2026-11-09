PNL vrea să recupereze de la foștii lideri de partid banii pentru facturile neachitate

Biroul Politic Național al PNL a aprobat inițierea procedurilor de recuperare a sumelor aferente facturilor neachitate sau contractelor încheiate fără respectarea prevederilor statutare. Partidul trebuie să restituie statului peste 14 milioane de lei, bani folosiți pentru campania de promovare a fostului președinte al formațiunii, Nicolae Ciucă.

Sursa: Monitorul Cluj Citește mai departe la sursa originală ↗