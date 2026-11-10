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Politică

Poate fi interzis un jurnalist la conferințele președintelui? Ce prevede, concret, legea

a Scris de andrei stan
Poate fi interzis un jurnalist la conferințele președintelui? Ce prevede, concret, legea
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Articolul 18 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public reprezintă temeiul legal care reglementează dispozițiile speciale privind accesul și acreditarea mijloacelor de informare în masă (presa). Conform legii 544/2001, acreditarea fără discriminare este prevăzută la alineatul 1: „Autoritățile publice au obligația să acorde fără discriminare acreditare ziariștilor și reprezentanților mijloacelor …

Sursa: Hotnews

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