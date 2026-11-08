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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Poliția de Frontieră: Peste 16,3 milioane de cetățeni ucraineni au intrat în România de la începutul războiului

c Scris de cristian anton
Poliția de Frontieră: Peste 16,3 milioane de cetățeni ucraineni au intrat în România de la începutul războiului
Aosom
Poliția de Frontieră: Peste 16,3 milioane de cetățeni ucraineni au intrat în România de la începutul războiului

Sursa: Stirile Pro.tv

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