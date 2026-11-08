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Politică

Poliția din Varșovia anunță că vor fi implementate măsuri suplimentare de securitate în urma atacului armat din Cracovia

d Scris de daniel mihai dragomir
Poliția din Varșovia anunță că vor fi implementate măsuri suplimentare de securitate în urma atacului armat din Cracovia
Aosom
Varșovia introduce patrule suplimentare și bariere rutiere în zonele aglomerate după atacul armat din Cracovia. Poliția a sporit controalele.

Sursa: Stiri Pe Surse

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