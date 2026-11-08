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Politică

Poliția franceză a folosit un tun sonic la protestele din Bordeaux. Dispozitivul poate provoca leziuni auditive

m Scris de maria miron
Poliția franceză a folosit un tun sonic la protestele din Bordeaux. Dispozitivul poate provoca leziuni auditive
Aosom
Un dispozitiv sonor de mare putere a fost folosit de forțele de ordine franceze la Bordeaux, în timpul protestelor de sâmbătă, când mii de oameni au ieșit în stradă împotriva scumpirii vieții.

Sursa: Mediafax Ro

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