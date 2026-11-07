POLIȚIA ȘI JANDARMERIA, CU OCHII PE ȘCOLILE DIN BUZĂU! 360 DE PERSOANE LEGITIMATE, 140 DE MAȘINI CONTROLATE ȘI AMENZI DE PESTE 25.000 DE LEI

Acțiune de amploare a polițiștilor buzoieni pentru prevenirea delincvenței juvenile, combaterea absenteismului școlar și creșterea siguranței în apropierea unităților de învățământ. Bilanțul zilei de 4 noiembrie: 67 de sancțiuni contravenționale, patru elevi depistați în timp ce absentau de la cursuri și verificări la 11 societăți comerciale.** Siguranța elevilor rămâne o preocupare pentru autoritățile buzoiene, cel […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗