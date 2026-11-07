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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

POLIȚIA ȘI JANDARMERIA, CU OCHII PE ȘCOLILE DIN BUZĂU! 360 DE PERSOANE LEGITIMATE, 140 DE MAȘINI CONTROLATE ȘI AMENZI DE PESTE 25.000 DE LEI

i Scris de iulian gavriluta
POLIȚIA ȘI JANDARMERIA, CU OCHII PE ȘCOLILE DIN BUZĂU! 360 DE PERSOANE LEGITIMATE, 140 DE MAȘINI CONTROLATE ȘI AMENZI DE PESTE 25.000 DE LEI
Aosom
Acțiune de amploare a polițiștilor buzoieni pentru prevenirea delincvenței juvenile, combaterea absenteismului școlar și creșterea siguranței în apropierea unităților de învățământ. Bilanțul zilei de 4 noiembrie: 67 de sancțiuni contravenționale, patru elevi depistați în timp ce absentau de la cursuri și verificări la 11 societăți comerciale.** Siguranța elevilor rămâne o preocupare pentru autoritățile buzoiene, cel […]

Sursa: News Buzau

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