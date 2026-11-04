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Politică

POLITICĂ. Mircea Govor cere o diplomație românească mai puternică: „România trebuie să fie o voce respectată în lume!”

f Scris de florin dura
POLITICĂ. Mircea Govor cere o diplomație românească mai puternică: „România trebuie să fie o voce respectată în lume!”
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Deputatul PSD de Satu Mare a depus o declarație politică în Parlament, solicitând o politică externă mai activă și orientată spre interesele naționaleRomânia trebuie să își consolideze poziția pe scena internațională și să aibă o voce mai puternică în contextul tensiunilor sociale, economice și poli...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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