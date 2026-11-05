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Politică

POLITICĂ. Turos Lorand dă de pământ cu Adrian Cozma: „A vrut să facă mare vâlvă, dar autoritățile nu i-au dat dreptate!”

f Scris de florin dura
POLITICĂ. Turos Lorand dă de pământ cu Adrian Cozma: „A vrut să facă mare vâlvă, dar autoritățile nu i-au dat dreptate!”
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Senatorul UDMR de Satu Mare invocă răspunsul AEP privind presupusele contracte electorale și îi cere deputatului PNL explicații despre finanțarea propriei formațiuni politiceSchimbul de acuzații dintre reprezentanții PNL și UDMR din Satu Mare a continuat pe tema cheltuielilor și a finanțării campani...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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