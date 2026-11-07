 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Politico: Planul lui Trump privind securitatea Europei stârnește îngrijorare la Bruxelles. Ce rol ar urma să aibă Rusia

m Scris de mihaela ivăncică
Politico: Planul lui Trump privind securitatea Europei stârnește îngrijorare la Bruxelles. Ce rol ar urma să aibă Rusia
Aosom
Europa privește cu îngrijorare noua inițiativă a administrației Donald Trump privind crearea unui sistem de securitate european care să includă și Rusia.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech