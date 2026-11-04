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Politică

POLITICO: UE îi cere Ucrainei să accelereze reformele și stabilește o traiectorie mai prudentă pentru aderare

d Scris de diana nunuț
POLITICO: UE îi cere Ucrainei să accelereze reformele și stabilește o traiectorie mai prudentă pentru aderare
Aosom
Comisia Europeană pregătește o foaie de parcurs mai prudentă în privința negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, stabilind obiective limitate de progres pentru 2027, relatează POLITICO.

Sursa: Mediafax Ro

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