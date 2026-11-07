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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Poliţie în civil pe şosele. Propunerea lui Titi Aur pentru şoferii care încalcă legea şi sunt agresivi în trafic

m Scris de mihai ciobanu
Poliţie în civil pe şosele. Propunerea lui Titi Aur pentru şoferii care încalcă legea şi sunt agresivi în trafic
Aosom
Titi Aur trage un semnal de alarmă cu privire la şicanările în trafic care ajung chiar la violenţă şi cere sancţiuni mult mai dure pentru astfel de fapte.

Sursa: Dcnews

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