Polițiști reținuți și acuzați că au torturat protestatari în Serbia. „Au provocat durere mare și suferință severă”

Autoritățile sârbe au reținut nouă polițiști activi și un fost polițist, pe care îi acuză de folosirea excesivă a forței împotriva unor persoane reținute în timpul protestelor anticorupție de anul trecut, a anunțat Ministerul de interne al țării, citat de Reuters. În Serbia au avut loc constant proteste antiguvernamentale după tragedia de la Novi Sad …

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