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Politică

Polițiștii locali, în teren pentru fluidizarea traficului în zona Podul Viilor și pe strada Smeurei

a Scris de argeşul
Polițiștii locali, în teren pentru fluidizarea traficului în zona Podul Viilor și pe strada Smeurei
Aosom
Traficul rutier din zona Podul Viilor din Pitești este monitorizat de echipaje ale Poliției Locale, în perioada 1–20 noiembrie. Măsura a fost luată în contextul aglomerației provocate de lucrările de reabilitare de pe Podul Doamnei, dar și de intervențiile la rețelele de apă și canalizare de pe strada Smeurei. Trafic dirijat în zona Podul Viilor […] The post Polițiștii locali, în teren pentru fluidizarea traficului în zona Podul Viilor și pe strada Smeurei first appeared on Ziarul Argeşul - ediţia online.

Sursa: Ziarul Argeşul - Ediţia Online

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