Polonia negociază viitorul flancului estic. România negociază păstrarea trupelor americane

Pe 3 noiembrie 2026, Elbridge Colby discuta la Cracovia cu un grup restrâns de aliați despre cât din apărarea convențională a Europei pot prelua europenii. A doua zi, la Cotroceni, Nicușor Dan îi explica aceluiași oficial american de ce România are nevoie de o prezență militară americană mai puternică. Două întâlniri, la o zi distanță, […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗