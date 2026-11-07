 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Polonia negociază viitorul flancului estic. România negociază păstrarea trupelor americane

g Scris de grumaz alexandru
Polonia negociază viitorul flancului estic. România negociază păstrarea trupelor americane
Aosom
Pe 3 noiembrie 2026, Elbridge Colby discuta la Cracovia cu un grup restrâns de aliați despre cât din apărarea convențională a Europei pot prelua europenii. A doua zi, la Cotroceni, Nicușor Dan îi explica aceluiași oficial american de ce România are nevoie de o prezență militară americană mai puternică. Două întâlniri, la o zi distanță, […]

Sursa: National - Ziarul National

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech