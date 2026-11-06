Polonia promite Ucrainei 1,8 milioane de euro suplimentare pentru generatoare înainte de venirea iernii

Pe fondul atacurilor continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, Varșovia își intensifică eforturile pentru a-și ajuta vecinul să facă față lunilor reci. Polonia va aloca 8 milioane de zloți (1,8 milioane de euro) suplimentari pentru a contribui la achiziționarea de generatoare pentru Ucraina înainte de venirea iernii, a declarat vineri ministrul de Externe Radosław Sikorski, în contextul în care țările din regiune s-au angajat să consolideze sprijinul militar și financiar acordat Kievului, relatează TVPWorld.

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