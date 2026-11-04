 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

„Porți deschise” la Curtea Constituțională a României: când și cum poate fi vizitat sediul CCR pe 3 și 7 decembrie

i Scris de ionela stănilă
„Porți deschise” la Curtea Constituțională a României: când și cum poate fi vizitat sediul CCR pe 3 și 7 decembrie
Aosom
Curtea Constituțională a României(CCR) organizează evenimentul „Porți deschise” pe 3 și 7 decembrie pentru elevi de gimnaziu și liceu. Înscrierile sunt deschise până pe 27 noiembrie.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech