Portretul necunoscut al Ursulei von der Leyen, mama a șapte copii care conduce Europa. Imagini dincolo de biroul de la Bruxelles

Pe coridoarele securizate ale Berlaymont-ului, Ursula von der Leyen este imaginea puterii continentale: calculată, disciplinată și impenetrabilă. Desemnată de revista Forbes trei ani la rând (2022, 2023, 2024) drept cea mai puternică femeie din lume și aflată la conducerea Comisiei Europene, traseul său public este bine documentat.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗