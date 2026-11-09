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Politică

Portretul necunoscut al Ursulei von der Leyen, mama a șapte copii care conduce Europa. Imagini dincolo de biroul de la Bruxelles

l Scris de livia lixandru
Portretul necunoscut al Ursulei von der Leyen, mama a șapte copii care conduce Europa. Imagini dincolo de biroul de la Bruxelles
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Pe coridoarele securizate ale Berlaymont-ului, Ursula von der Leyen este imaginea puterii continentale: calculată, disciplinată și impenetrabilă. Desemnată de revista Forbes trei ani la rând (2022, 2023, 2024) drept cea mai puternică femeie din lume și aflată la conducerea Comisiei Europene, traseul său public este bine documentat.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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