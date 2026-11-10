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Politică

Postarea virală despre gălăgia produsă de copiii vecinilor a provocat o întreagă dezbatere pe internet. Cât trebuie să suporte?

r Scris de remus vlad, redactor
Postarea virală despre gălăgia produsă de copiii vecinilor a provocat o întreagă dezbatere pe internet. Cât trebuie să suporte?
Aosom
Mesajul unui român revoltat a devenit viral după ce s-a plâns că nu are liniște în casă din cauza tropăiturilor și zgomotelor făcute de copiii unui vecin

Sursa: Stiri Pe Surse

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