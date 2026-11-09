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Povestea omului care vrea să se trezească din morți. A plătit o avere pentru a fi congelat după deces și decongelat cândva în viitor

a Scris de alexandra pricop
Povestea omului care vrea să se trezească din morți. A plătit o avere pentru a fi congelat după deces și decongelat cândva în viitor
Aosom
Un italian va fi congelat după moarte, sperând că medicina din secolele viitoare îl va putea trezi la viață.

Sursa: Stiri Pe Surse

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