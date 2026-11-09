 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

POZE / Nuntă cu 500 de miri în Fâșia Gaza. 250 de cupluri și-au unit destinele simultan, printre ruine. Cine a plătit ceremonia

t Scris de tiberiu vasile
POZE / Nuntă cu 500 de miri în Fâșia Gaza. 250 de cupluri și-au unit destinele simultan, printre ruine. Cine a plătit ceremonia
Aosom
Mai multe persoane și-au unit destinele în cadrul unei nunți colective organizate în orașul Gaza, printre clădirile distruse de război.

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech