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Politică

Poziția Europei privind războiul din Ucraina care riscă să o pună în conflict cu SUA: „Este vorba despre reconstrucția imperiului rus”

a Scris de ana-maria gherghiță
Poziția Europei privind războiul din Ucraina care riscă să o pună în conflict cu SUA: „Este vorba despre reconstrucția imperiului rus”
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Țările europene doresc ca Rusia să pună capăt războiului împotriva Ucrainei înainte de a discuta despre preocupările Kremlinului cu privire la arhitectura de securitate mai largă a continentului, au declarat surse familiarizate cu această chestiune, o poziție care riscă să le pună în conflict cu SUA în ceea ce privește cea mai bună modalitate de a pune capăt conflictului, relatează Bloomberg.

Sursa: Digi24

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