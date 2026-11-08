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Politică

Pragul minim pentru referendumul de la Rășinari privind exploatările miniere a fost atins - Secțiile de vot au fost închise

l Scris de loredana codruț
Pragul minim pentru referendumul de la Rășinari privind exploatările miniere a fost atins - Secțiile de vot au fost închise
Aosom
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că s-au închis secțiile de votare de la Rășinari

Sursa: Stiri Pe Surse

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