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Politică

Precizările Ministerului român de Externe după atacul de la Cracovia, în urma demersurilor făcute pe lângă autoritățile poloneze

a Scris de adrian ilie
Precizările Ministerului român de Externe după atacul de la Cracovia, în urma demersurilor făcute pe lângă autoritățile poloneze
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, din informațiile de până acum, nu există cetățeni români printre victimele atacului din Cracovia. Potrivit MAE, Ambasada României în Polonia a contactat autoritățile din această țară după atacul de la Cracovia pentru a obține informații suplimentare legate de cetățenia victimelor. „MAE menționează că, până la acest moment, autoritățile poloneze …

Sursa: Hotnews

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