Precizările Ministerului român de Externe după atacul de la Cracovia, în urma demersurilor făcute pe lângă autoritățile poloneze

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, din informațiile de până acum, nu există cetățeni români printre victimele atacului din Cracovia. Potrivit MAE, Ambasada României în Polonia a contactat autoritățile din această țară după atacul de la Cracovia pentru a obține informații suplimentare legate de cetățenia victimelor. „MAE menționează că, până la acest moment, autoritățile poloneze …

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