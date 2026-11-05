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Politică

Prefectura Suceava va actualiza „Ghidul Minorităților Naționale din Bucovina”

s Scris de suceava news online
Prefectura Suceava va actualiza „Ghidul Minorităților Naționale din Bucovina”
Aosom
Joi, la sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava, a avut loc întâlnirea de lucru cu reprezentanții minorităților naționale din județ, prezidată de prefectul Traian Andronachi , cu participarea subprefectului Camelia Damian și a directorului Cancelariei Prefectului, Cătălin Fediuc. Întâlnirea a avut ca obiectiv consolidarea dialogului și a cooperării instituționale dintre Instituția Prefectului și reprezentanții minorităților […] The post Prefectura Suceava va actualiza „Ghidul Minorităților Naționale din Bucovina” first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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