📰 Cititorii ediției tipărite au fost primii care au văzut acest articol. Și multe altele! Caută TRIBUNA la chioșcuri sau abonează-te! 📰 În noiembrie 2024, la primul tur al alegerilor prezidențiale, 47.770 de sibieni au votat Călin Georgescu. Alți 21.129 au votat George Simion. Organizațiile județene ale marilor partide au fost, atunci, în stare de […] The post Preferințele electorale ale Sibiului: de la Gheorghe Funar, la Călin Georgescu | Anul în care aproape 80 de mii de sibieni au votat Vadim Tudor appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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