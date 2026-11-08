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Politică

Pregătește Israelul o nouă ofensivă împotriva Iranului? Ministrul israelian al apărării lansează un avertisment: "Misiunea nu s-a terminat încă"

a Scris de andreea năstase
Pregătește Israelul o nouă ofensivă împotriva Iranului? Ministrul israelian al apărării lansează un avertisment: "Misiunea nu s-a terminat încă"
Aosom
Misiunea Israelului în Iran "nu s-a terminat", a declarat duminică ministrul israelian al apărării Israel Katz, reiterându-şi acuzaţiile potrivit cărora Teheranul caută să se doteze cu arma nucleară

Sursa: Stiri Pe Surse

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