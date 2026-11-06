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Politică

Pregătiri pentru o urgență nucleară: Iranul distribuie pastile cu iod, Irakul activează planurile de intervenție

m Scris de maria miron
Pregătiri pentru o urgență nucleară: Iranul distribuie pastile cu iod, Irakul activează planurile de intervenție
Aosom
Iranul distribuie pastile cu iod, iar Irakul se pregătește pentru un posibil incident nuclear. Cele două țări se tem de consecințele unor posibile atacuri americane asupra obiectivelor nucleare iraniene, în urma amenințărilor lansate de Donald Trump.

Sursa: Mediafax Ro

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