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Politică

Premieră în Biserica Ortodoxă Română: Dionisie Kenan Wang, primul preot de origine chineză, a fost hirotonit la Cluj-Napoca

n Scris de nicu mitrea
Premieră în Biserica Ortodoxă Română: Dionisie Kenan Wang, primul preot de origine chineză, a fost hirotonit la Cluj-Napoca
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Un moment în premieră pentru Biserica Ortodoxă Română a avut loc duminică, 8 noiembrie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Sursa: Ziua De Cluj

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