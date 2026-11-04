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Politică

Premieră istorică în SUA. Primul musulman ales în Senatul american l-a învins pe candidatul susținut de Donald Trump

b Scris de bianca dumbraveanu
Premieră istorică în SUA. Primul musulman ales în Senatul american l-a învins pe candidatul susținut de Donald Trump
Aosom
Susținut de aripa progresistă a democraților, Abdul El-Sayed a obținut o victorie istorică în Michigan. The post Premieră istorică în SUA. Primul musulman ales în Senatul american l-a învins pe candidatul susținut de Donald Trump appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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