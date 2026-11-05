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Politică

Premierul britanic spune că Putin nu va participa la summitul G20 din Regatul Unit

l Scris de loredana bancăș
Premierul britanic spune că Putin nu va participa la summitul G20 din Regatul Unit
Aosom
Premierul britanic Andy Burnham a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin nu va participa la summitul G20 din Regatul Unit din cauza sancţiunilor împotriva sa impuse de Londra, a relatat joi ziarul The Economist, informează Reuters.

Sursa: Digi24

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