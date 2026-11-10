Premierul desemnat, Gadi Eisenkot - șanse minime de a forma noul Guvern israelian

Gadi Eisenkot a preluat oficial mandatul pentru formarea noului Guvern israelian. Președintele Herzog i l-a încredințat duminică, remarcând: „Faptul că Likudul (condus de Benjamin Netanyahu, n.m.) deține cele mai multe locuri în Knesset nu mi-a scăpat”. Cu o seară înainte, la încheierea Shabbatului, Eisenkot, liderul politic inexperimentat al partidului Yashar! (care s-ar putea traduce atât prin „Direct!”, „Drept!”, „Onest!”, cât și, prin extensie, „La țintă!”), apucase să scrie, cu bună credință: „Este momentul să formăm un guvern de urgență națională. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a ne ridica la înălțimea situației”.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗