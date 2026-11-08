Premierul Donald Tusk califică atacul armat de la Cracovia drept un act de „terorism”, iar Polonia va avea două zile de doliu național

Atacul armat din Cracovia, care s-a petrecut în seara de 8 noiembrie, este catalogat drept „terorism” de către premierul Donald Tusk. Președintele Poloniei a declarat doliu național în zilele de 8 și 9 noiembrie, după masacrul din Piața Centrală, soldat cu șase morți și 15 răniți, inclusiv doi polițiști.

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