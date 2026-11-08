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Politică

Premierul Donald Tusk califică atacul armat de la Cracovia drept un act de „terorism”, iar Polonia va avea două zile de doliu național

m Scris de maria zărnescu
Premierul Donald Tusk califică atacul armat de la Cracovia drept un act de „terorism”, iar Polonia va avea două zile de doliu național
Aosom
Atacul armat din Cracovia, care s-a petrecut în seara de 8 noiembrie, este catalogat drept „terorism” de către premierul Donald Tusk. Președintele Poloniei a declarat doliu național în zilele de 8 și 9 noiembrie, după masacrul din Piața Centrală, soldat cu șase morți și 15 răniți, inclusiv doi polițiști.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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