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Politică

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, sub presiune. Gadi Eizenkot revendică mandatul pentru formarea guvernului

v Scris de viorica marin
Premierul israelian Benjamin Netanyahu, sub presiune. Gadi Eizenkot revendică mandatul pentru formarea guvernului
Aosom
Scena politică din Israel traversează un moment de critic, în timp ce președintele Isaac Herzog începe consultările cu partidele pentru formarea unui nou guvern.

Sursa: Adevarul

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