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Politică

Premierul Luca Niculescu a explicat ce are în comun cu Nicușor Dan: „Doi oameni așezați și liniștiți”

m Scris de mihai cistelican
Premierul Luca Niculescu a explicat ce are în comun cu Nicușor Dan: „Doi oameni așezați și liniștiți”
Aosom
Premierul României, Luca Niculescu, a povestit despre provocările pe care le are în funcția de premier.

Sursa: Stiri Pe Surse

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