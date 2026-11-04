 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Premierul Luca Niculescu a numit nouă secretari de stat în șapte ministere. Cinci revin în funcții

n Scris de narcis ghiurca
Premierul Luca Niculescu a numit nouă secretari de stat în șapte ministere. Cinci revin în funcții
Aosom
Premierul Luca Niculescu a semnat miercuri, 4 noiembrie, numirea unor noi secretari de stat la ministerele Transporturilor, Muncii, Afacerilor Interne, Dezvoltării, Energiei, Economiei și Investițiilor și Proiectelor Europene.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech