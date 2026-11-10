Premierul Luca Niculescu a numit șefi interimari la cinci instituții din subordinea Guvernului. Cine urmează să ocupe funcțiile

Premierul Luca Niculescu a făcut o serie de numiri interimare la conducerea unor agenții, autorități și institute aflate în subordinea Guvernului. Numirile au fost făcute luni și marți, iar atribuțiile de conducere vor fi exercitate de secretari generali, directori sau vicepreședinți, până la numirea unor noi conducători politici. La Agenția Română pentru Investiții și Comerț […]

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